Оклады силовиков, военных и судей увеличат на 7,6 процента с 1 октября

С 1 октября денежное довольствие военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, а также призывников и контрактников будет увеличено в 1,076 раза, что соответствует росту на 7,6 процента.

Это повышение превышает ранее анонсированное увеличение на 4,5 процента.

Повышение коснется окладов по воинским должностям и званиям, а также должностных окладов и специальных званий сотрудников Национальной гвардии, органов внутренних дел и ФСИН. Увеличение затронет также сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов.

Одновременно с этим, указами президента Владимира Путина, на 7,6 процента повышаются денежные вознаграждения высших должностных лиц, включая генерального прокурора, председателя Следственного комитета, судей Конституционного и Верховного судов, а также мировых судей, передает ТАСС.

Правительство России направило в Госдуму законопроект, который предусматривает установление минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года на уровне 27 903 рублей.