Оклады силовиков, военных и судей увеличат на 7,6 процента с 1 октября

Повышение коснется окладов по воинским должностям и званиям, а также должностных окладов и специальных званий сотрудников Национальной гвардии, органов внутренних дел и ФСИН. Увеличение затронет также сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов.