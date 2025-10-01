Оклады силовиков, военных и судей увеличат на 7,6 процента с 1 октября

Это повышение превышает ранее анонсированное увеличение на 4,5 процента.
Повышение коснется окладов по воинским должностям и званиям, а также должностных окладов и специальных званий сотрудников Национальной гвардии, органов внутренних дел и ФСИН. Увеличение затронет также сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов.
Одновременно с этим, указами президента Владимира Путина, на 7,6 процента повышаются денежные вознаграждения высших должностных лиц, включая генерального прокурора, председателя Следственного комитета, судей Конституционного и Верховного судов, а также мировых судей, передает ТАСС.
Правительство России направило в Госдуму законопроект, который предусматривает установление минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года на уровне 27 903 рублей.