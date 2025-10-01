Стилист назвала самые трендовые цвета пальто осенью 2025 года

Россиянам этой осенью дизайнеры предлагают смелее играть с цветами. В моду входят не только привычные базовые оттенки, но и яркие тона, которые сразу привлекают внимание. Персональный стилист Юлия Аносова рассказала KP.RU, какие оттенки пальто будут самыми трендовыми осенью 2025 года.
— В тренде сразу несколько направлений: глубокий синий «Полночь», мышиный (серо-синий), черничный и иссиня-черный. Красно-фиолетовую гамму носим в розово-фиолетовом оттенке, цвете розовой жвачки и луговой фиалки, — поделилась стилист.
По ее словам, особое внимание стоит уделить зеленым оттенкам. Оливковый и эвкалиптовый придают образу мягкость, а бриллиантовый зеленый и насыщенный изумруд делают пальто эффектным акцентом. Для тех, кто предпочитает классику, подойдут светлые оттенки.
— Если вы предпочитаете пальто спокойное и солидное — бежево-коричневая гамма тоже в тренде и представлена в изобилии: персиковая карамель, чистая карамель, цикорий, карамельно-кофейный, кофе со льдом и светло-бежевый (цвет назвали «Осенняя блондинка»), — добавила Аносова.
Стилист отметила, что пальто легко комбинировать с любыми элементами гардероба. Оно одинаково хорошо смотрится с платьями, юбками, брюками или джинсами, позволяя создавать образы от строгих деловых до уютных повседневных.