Стилист назвала самые трендовые цвета пальто осенью 2025 года

Россиянам этой осенью дизайнеры предлагают смелее играть с цветами. В моду входят не только привычные базовые оттенки, но и яркие тона, которые сразу привлекают внимание. Персональный стилист Юлия Аносова рассказала KP.RU, какие оттенки пальто будут самыми трендовыми осенью 2025 года.