Дуров назвал Telegram «убыточным проектом» и рассказал о заработке на биткоинах

«Правительства печатают деньги, как будто завтра будет конец света. А биткоин никто не печатает. У него предсказуемая инфляция, которая в какой-то момент остановится. Биткоин — это всерьез и надолго, а что касается всех фиатных валют, то это еще предстоит узнать», — заключил Павел Дуров.