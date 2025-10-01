Дуров назвал Telegram «убыточным проектом» и рассказал о заработке на биткоинах

Основатель Telegram и бизнесмен Павел Дуров рассказал о заработке на биткоинах. По его словам, стоимость виртуальной валюты в будущем может вырасти до миллиона долларов. Такое предположение предприниматель сделал в беседе с журналистом Лексом Фридманом.
Павел Дуров назвал мессенджер Telegram «убыточным проектом». При этом бизнесмен ещё «держится на плаву» благодаря покупке биткоинов.
«Правительства печатают деньги, как будто завтра будет конец света. А биткоин никто не печатает. У него предсказуемая инфляция, которая в какой-то момент остановится. Биткоин — это всерьез и надолго, а что касается всех фиатных валют, то это еще предстоит узнать», — заключил Павел Дуров.
Он также ответил на вопрос о количестве детей. Бизнесмен напомнил, что 15 лет назад стал донором мужских половых клеток. Сейчас Павел Дуров, по его словам, не знает точного количества своих биологических детей.