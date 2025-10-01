Класс пожарной опасности повысили в нескольких районах Хабаровского края

Этот режим означает: запрет на разведение открытого огня, в том числе в мангалах, и проведение любых огневых работ. За нарушение требований в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в отношении граждан до 20 тысяч рублей, в отношении должностных лиц до 60 тысяч рублей, в отношении индивидуальных предпринимателей до 80 тысяч рублей. И ответственность максимальная для юридических лиц предусмотрена в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей. Кроме того, в случае уничтожения или повреждения чужого имущества по неосторожности, а также уничтожения или повреждения лесных насаждений установлена уголовная ответственность.