Класс пожарной опасности повысили в нескольких районах Хабаровского края

В Хабаровском крае наступает осенний пожароопасный период. Уже фиксируются единичные случаи горения сухой растительности. Так, за прошедшие сутки огнеборцы региона трижды выезжали на тушение палов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Кроме того, на территории нескольких районов установилась сухая, ветреная погода. Этот факт повлиял на увеличение класса пожарной опасности. По данным Дальневосточного УГМС, с 30 сентября 2025 года на территории Солнечного, местами Тугуро-Чумиканского, Ванинского и Советско-Гаванского районов установлен 4 (высокий) класс пожарной опасности. Синоптики отмечают, что на обстановку в данных районах значительно влияет и отсутствие дождей. По данным информационных ресурсов, в ближайшие несколько дней не прогнозируется осадков, которые могли бы существенно повлиять на снижение класса пожарной опасности.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается к жителям региона и напоминает о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности во время нахождения в природной среде на отдыхе или при сборе дикоросов, на рыбалке и охоте, в лесу.
При этом уровне пожарной опасности любая неосторожность и небрежность при использовании открытого огня, сжигания сухой травы и мусора, разведение костров
Напомним, распоряжением Правительства Хабаровского края сохраняется особый противопожарный в Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Николаевском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Ульчском районах и Охотском муниципальном округе. С 1 октября ограничения будут введены на территории Амурского района.
Этот режим означает: запрет на разведение открытого огня, в том числе в мангалах, и проведение любых огневых работ. За нарушение требований в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в отношении граждан до 20 тысяч рублей, в отношении должностных лиц до 60 тысяч рублей, в отношении индивидуальных предпринимателей до 80 тысяч рублей. И ответственность максимальная для юридических лиц предусмотрена в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей. Кроме того, в случае уничтожения или повреждения чужого имущества по неосторожности, а также уничтожения или повреждения лесных насаждений установлена уголовная ответственность.