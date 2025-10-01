Трезвый водитель, друг на час и космоэнергет — топ необычных услуг Владивостока

А вот «друг на час» форматами не ограничивается: выезжает по всему городу, берёт срочные заказы и работает, судя по объявлению, без выходных, с 8 утра до 11 вечера. Непонятно, кто-то реально доверяет незнакомцам и пользуется этими услугами? Прямо эффект случайного попутчика в действии. При этом посыл у всех одинаковый: выслушать, подставить плечо, скрасить одиночество, сохранив тайны. Стоимость за час вполне щадящая: у кого-то от 300 рублей, у кого-то от 500 за час.