Трезвый водитель, друг на час и космоэнергет — топ необычных услуг Владивостока

Рынок услуг не стоит на месте: он постоянно трансформируется под потребности своего клиента, разрастается изобилием и поражает удивительным разнообразием предложений. Сегодня на досках объявлений можно найти буквально всё: от привычных специалистов вроде репетиторов, фотографов и психологов до необычных экспертов, которые буквально сошли со страниц антиутопий. Какие необычные и порой странные предложения поступают жителям Владивостока? В этом разбиралось ИА PrimaMedia.
Целебные энергии.
Целое изобилие предложений от гадалок, нумерологов, тарологов и астрологов встречает владивостокцев в списке услуг — все как один обещают заглянуть в чужое будущее. Но кого этим удивишь? Когда из каждого утюга доносятся речи о натальных картах, матрицах судьбы и прочих эзотерических премудростях, эффект новизны давно испарился.
Однако среди однотипных объявлений нашлось то, что всё-таки зацепило взгляд корр. ИА PrimaMedia. Его автор — не просто предсказатель, а целитель-космоэнергет, во всяком случае так указано в тексте. Звучит почти как должность на межгалактическом корабле, но на деле предлагается всё куда земнее: обретение физического и душевного здоровья через «светлые целебные энергии».
В объявлении уточняется, что работать готовы со всеми — от уставших офисных клерков до грудничков. Мастер обещает лечить всевозможные недуги, снижать уровень стресса, налаживать сон, выгонять хандру и даже очищать от загадочной «энергогрязи». Список внушительный, хотя гарантий никаких нет. Отметим, что космоэнергетика не является медицинской услугой, поскольку она не входит в официальный перечень медицинских услуг, утвержденных российским законодательством.
Друзья на час.
Для одиноких людей во Владивостоке есть сразу несколько заманчивых (или не очень) предложений. Во-первых, «друг/подруга по переписке» обещает выслушать каждого желающего и поддержать.
А вот «друг на час» форматами не ограничивается: выезжает по всему городу, берёт срочные заказы и работает, судя по объявлению, без выходных, с 8 утра до 11 вечера. Непонятно, кто-то реально доверяет незнакомцам и пользуется этими услугами? Прямо эффект случайного попутчика в действии. При этом посыл у всех одинаковый: выслушать, подставить плечо, скрасить одиночество, сохранив тайны. Стоимость за час вполне щадящая: у кого-то от 300 рублей, у кого-то от 500 за час.
Для тех, кто мечтает о вечеринке в стиле «Проект Х» (18+), есть вариант посолиднее: компания из 12 человек готова сыграть лучших друзей и оживить любое мероприятие. Разумеется, за кругленькую сумму.
Звёздные поздравления.
Во Владивостоке фантазия у представителей услуг, похоже, работает на полную мощность. Теперь жителям предлагают заказать поздравление не только от любой звезды шоу-бизнеса, но и… от целой команды афроамериканцев.
«Дед Мороз? Ростовые куклы? Фу, скука! Твоего бывшего учителя или тётю-бухгалтера будут поздравлять настоящие угандийские крутые ребята!» — с особым энтузиазмом говорится в объявлении.
Причем уточняется, чтo это нe нейросeть, нe монтаж, а живая cъeмка из Aфpики. Из той же оперы встречаются и «звёздные» поздравления. Хотите, чтобы вас лично поздравил Криштиану Роналду, Илон Маск или даже сам президент? Не вопрос. Цена — договорная.
А если душа просит чего-то по-настоящему памятного, то можно заказать… мультфильм по мотивам собственной жизни. В основу сюжета которого может войти свадьба или рождение ребенка.
«Свой» человек.
Во Владивостоке на досках объявлений всё чаще стали появляться предложения с загадочной услугой под названием «Свой человек». Авторы обещают стать «вашим доверенным лицом для решения разных задач». Пока одни «свои люди» специализируются на осмотре недвижимости и помощи с формальными делами, другие предлагают целый спектр навыков, необходимых для решения самых разных проблем. Словно личный помощник, только без формальных обязанностей и строгих графиков.
Цены, как водится, варьируются: «кто на что горазд». Один готов за символическую сумму зайти в офис и переговорить с «нужными людьми», другой оценивает свои таланты чуть ли не как мастера на все руки и оратора на любое выступление.
Интернет-ищейка.
От поиска пропавших людей до проверки образа жизни ребёнка — одно из объявлений обещало собрать «абсолютно любую информацию» по запросу. Автор услуги уверяет, что имеет внушительный опыт в этой сфере и умеет добывать данные так, чтобы клиент остался доволен.
При этом особо подчёркивается: используются исключительно открытые источники. Звучит всё равно слегка таинственно, особенно когда обещают собрать сведения «о ком угодно и о чём угодно». Интересно, что пока готовился материал, объявление бесследно исчезло с платформы по поиску услуг и предложений.
Трезвый водитель.
Причин воспользоваться услугой «трезвого водителя» может быть целая куча: усталость, плохое самочувствие или внезапный внеплановый сабантуй с алкоголем. Наёмный шофёр садится за руль чужой машины и отвозит куда попросите. Сама по себе услуга не нова в центральной России, но, как оказалось, во Владивостоке она тоже пользуется спросом.
Примечательно, что поездка с «трезвым водителем» в столице Дальнего Востока обойдется минимум в 1000 — 1500 рублей.
Гипноз для похудения.
Жительницам Владивостока, которые боятся вставать на весы или просто устали от бесконечных диет и тренировок, предлагают услугу под названием гипнопрактика, обещающую похудение «без насилия над собой и своим телом». То есть никаких голодовок, марафонов в спортзале и страданий с салатом вместо ужина — только лёгкий путь к желаемым формам. Для тех, кто привык к классическим методам, это звучит почти как магия.
Как указано в объявлении, в программу входят гипноз, телесно-ориентированная психотерапия и энергичные дыхательные практики, которые, по словам авторов метода, помогают «освободить внутреннюю силу» и активировать процессы похудения. Говорят, что достаточно просто расслабиться, следовать инструкциям и… ждать, пока тело начнёт «само собой» избавляться от лишнего.
Отметим, что, несмотря на положительные результаты некоторых исследований, необходимы более масштабные и глубокие научные изыскания для полного подтверждения эффективности гипноза в похудении. Он не является доказанной медицинской практикой.