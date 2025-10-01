Ричмонд
Подозрительный предмет найден в университете Юты перед событием организации Кирка

Из-за неизвестного предмета в университете Юты эвакуировали студентов и педагогов.

Источник: Комсомольская правда

На территории Университета штата Юта было обнаружено подозрительное устройство перед запланированным мероприятием организации Turning Point USA (TPUSA), созданной погибшим в сентябре американским консервативным активистом Чарли Кирком.

«Правоохранители определили местоположение устройства и пришли к выводу, что оно не содержит взрывчатых веществ. Из соображений безопасности саперы подорвали устройство», — отмечается в заявлении университета.

Согласно официальному сообщению университета, подозрительный предмет был обнаружен на территории во вторник приблизительно в 14:45, что потребовало немедленной эвакуации студентов и персонала.

Однако спустя час распоряжение об эвакуации было отменено.

При этом накануне подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Тайлер Робинсон признался в содеянном своим друзьям через социальную сеть. Это произошло незадолго до его задержания правоохранительными органами.

