Были ли издевательства с ершиком в приморской школе: к чему пришли на шоу «Мужское / Женское»

«В телепрограмме федерального канала обсуждался инцидент в школе Приморского края, где старшеклассницы совершили противоправные действия в отношении ученицы второго класса во время перемены. Следственными органами СК России по Приморскому краю расследуется уголовное дело по факту хулиганства, совершенного с применением насилия (п. “а” ч. 1 ст. 213 УК РФ), а также проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц школы», — сообщили в пресс-службе СК России. Дело поставлено на контроль главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
На съемки шоу приехала только старшая сестра пострадавшей девочки, а также местный активист. Именно они подняли шумиху в СМИ и соцсетях, потому что до этого руководство школы пыталось замолчать скандал.
Ведущие, Александр Гордон и Юлия Барановская, встали на сторону пострадавшей девочки — они уверены, что насилие над ребенком было. Того же мнения придерживается и психолог программы, которая поговорила с ребенком: у девочки был сильный стресс, сейчас она испытывает постоянный страх и стыд. Однако, уверена эксперт, сказать точно, что именно произошло, для ребенка сейчас сложно, так как психика пытается забыть самые ужасные моменты.
Сестра девочки утверждает, что школа и ПДН никак не помогли в решении конфликта. Более того, администрация учебного учреждения пыталась скрыть произошедшее — не сказали даже маме, а вот старшеклассниц решили защитить от скандала: попросили удалить видео с издевательствами с телефонов — тем самым уничтожив, возможно, самые важные доказательства по делу. Более того, сразу же после произошедшего ребенка заставили извиниться перед обидчицами — чтобы решить конфликт, те же перед девочкой извиняться не стали.
На шоу также присутствовал депутат Госдумы, который обещал обратиться в Минпросвещение, чтобы в ситуации разобрались еще и по этой линии. Все эксперты признали, что поведение сотрудников школы и управления образования было неприемлемым.
«Досталось» и главе города Олегу Митрофанову: на всю страну продемонстрировали его видеоролик из соцсетей, в котором он заявил, что издевательств над ребенком не было и ершик в рот ей никто не засовывал. При этом Следственный комитет еще не завершил расследование уголовного дела, а суд не рассмотрел его — выносить вердикт рано.
Второй стороны на шоу не было — якобы в школе настоятельно попросили не приезжать на программу. Однако несколько местных жителей, знакомых с теми старшеклассницами, вышли на связь со студией. По одной из версий, девушки были в туалете, когда туда зашла младшая девочка — и именно она начала приставать к старшим и размахивать ершиком. Старшеклассницы просто пытались выхватить его.
Но позже выяснилось, что у конфликта было целых три свидетеля: две ученицы начальных классов и учительница, которая прибежала разнимать драку. Одну из девочек найти не удалось, а вторая видела лишь, что несколько взрослых девочек окружили в туалете младшую — и побежала за помощью. Комментарии учительницы программе получить не удалось, как и завуча или директора школы.
