Хабаровские школьники учатся не верить фейковым голосам и видео

В регионе стартовал новый сезон проекта «Цифровой ликбез».

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае, как и по всей России, стартовал новый сезон образовательного проекта «Цифровой ликбез», направленного на формирование цифровой грамотности у школьников, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Хабаровске первый открытый урок прошёл в школе № 32. Десятиклассники посмотрели анимационный ролик от компании «Яндекс» и узнали, как распознавать дипфейки и почему они опасны.

Гостем урока стал первый заместитель министра цифрового развития и связи края Алексей Гриб. Он объяснил, как отличить поддельные аккаунты и обезопасить себя от мошенников. Проект в школах региона продлится до мая.