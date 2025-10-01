Хабаровские школьники учатся не верить фейковым голосам и видео

В Хабаровском крае, как и по всей России, стартовал новый сезон образовательного проекта «Цифровой ликбез», направленного на формирование цифровой грамотности у школьников, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Хабаровске первый открытый урок прошёл в школе № 32. Десятиклассники посмотрели анимационный ролик от компании «Яндекс» и узнали, как распознавать дипфейки и почему они опасны.
Гостем урока стал первый заместитель министра цифрового развития и связи края Алексей Гриб. Он объяснил, как отличить поддельные аккаунты и обезопасить себя от мошенников. Проект в школах региона продлится до мая.