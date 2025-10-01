Осенняя индексация: Стало известно, кому повысят зарплаты уже с 1 октября

С 1 октября этого года оклады работников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, а также военнослужащих, как призывников, так и контрактников, будут увеличены на 7,6%. Первоначально правительственное постановление от 9 апреля предусматривало повышение денежного довольствия на 4,5%, но впоследствии было принято решение о более значительном увеличении — на 7,6%.