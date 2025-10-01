В Хабаровском крае продолжают тушить лесные пожары

Однако угроза лесных пожаров в крае еще не миновала. На утро 1 октября в Солнечном районе продолжают гореть два лесных пожара общей площадью 425 гектаров. Один из них уже удалось взять под контроль — локализована площадь в 420 гектаров. Второй пожар, пока охватывающий пять гектаров, все еще тушат.