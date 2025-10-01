В Хабаровском крае продолжают тушить лесные пожары

В Хабаровском крае пожарные справились с тремя лесными пожарами, которые бушевали в Амурском, Верхнебуреинском и Хабаровском районах. На тушение этих возгораний потребовались усилия 21 человека и двух единиц спецтехники. Огонь успел пройти по 181 гектару леса, но все очаги удалось потушить в первые же сутки после их обнаружения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Однако угроза лесных пожаров в крае еще не миновала. На утро 1 октября в Солнечном районе продолжают гореть два лесных пожара общей площадью 425 гектаров. Один из них уже удалось взять под контроль — локализована площадь в 420 гектаров. Второй пожар, пока охватывающий пять гектаров, все еще тушат.
Несмотря на то, что обстановка постепенно улучшается, в крае сохраняется особый режим контроля. Специалисты лесопожарной службы продолжают круглосуточно следить за ситуацией, в том числе с помощью спутникового мониторинга, чтобы оперативно реагировать на новые возгорания.