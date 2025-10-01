Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в октябре: как будем отдыхать

Россияне, работающие пятидневку, столкнутся с длинной трудовой неделей в конце октября. Гражданам придется выйти на шесть смен. Это связано с праздничными днями в начале ноября. Перед выходными россиян ожидает шестидневная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября. Соответствующие данные указаны в постановлении правительства РФ.