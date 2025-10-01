Ричмонд
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в октябре: как будем отдыхать

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в октябре.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, работающие пятидневку, столкнутся с длинной трудовой неделей в конце октября. Гражданам придется выйти на шесть смен. Это связано с праздничными днями в начале ноября. Перед выходными россиян ожидает шестидневная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября. Соответствующие данные указаны в постановлении правительства РФ.

В субботу, 1 ноября, смена будет сокращенной. Рабочий день продлится на час меньше. При этом граждане отдохнут за субботу в понедельник, 3 ноября. Перенос осуществили для обеспечения непрерывных выходных.

Нерабочие дни в ноябре связаны с праздником в честь Дня народного единства. Так, россияне отдохнут со 2 ноября по 4 ноября.

Гражданам также напомнили о повышении окладов. Осенняя индексация затронет военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, федеральных чиновников и некоторых бюджетников.