Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в октябре: как будем отдыхать

Россияне, работающие пятидневку, столкнутся с длинной трудовой неделей в конце октября. Гражданам придется выйти на шесть смен. Это связано с праздничными днями в начале ноября. Перед выходными россиян ожидает шестидневная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября. Соответствующие данные указаны в постановлении правительства РФ.
В субботу, 1 ноября, смена будет сокращенной. Рабочий день продлится на час меньше. При этом граждане отдохнут за субботу в понедельник, 3 ноября. Перенос осуществили для обеспечения непрерывных выходных.
Нерабочие дни в ноябре связаны с праздником в честь Дня народного единства. Так, россияне отдохнут со 2 ноября по 4 ноября.
Гражданам также напомнили о повышении окладов. Осенняя индексация затронет военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, федеральных чиновников и некоторых бюджетников.