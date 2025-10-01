Ричмонд
Дуров заявил, что его могли отравить в 2018 году

По словам Дурова, он не делился этой историей публично, чтобы не пугать людей.

Источник: Аргументы и факты

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что несколько лет назад мог быть отравлен после того, как у его дома появилась подозрительная посылка.

В интервью журналисту Лексу Фридману он отметил, что обычно обладает крепким здоровьем, не принимает лекарства и крайне редко болеет, однако в тот раз почувствовал себя так, будто умирает.

По словам Дурова, он не делился этой историей публично, чтобы не пугать людей, особенно в период, когда весной 2018 года его команда работала с инвесторами над запуском блокчейн-проекта TON.

Предприниматель уточнил, что вернувшись домой в арендованный таунхаус, обнаружил у двери оставленный «странным соседом» пакет. Спустя час после этого он ощутил сильное недомогание, боль по всему телу и изменения в работе организма — ухудшились зрение, слух и дыхание.

Дуров рассказал, что потерял сознание и очнулся только на следующий день, уже очень ослабленным. По его словам, после случившегося он две недели не мог нормально ходить.

Ранее Дуров заявил, что власти Франции и Молдавии пытались добиться удаления ряда политических каналов перед президентскими выборами в республике.

