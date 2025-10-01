«Она слегка угрожала»: Трамп назвал причину размещения у берегов России атомных подлодок

О намерении наращивать военный потенциал США Трамп высказывался и ранее. Так, на встрече с генералами 30 сентября Трамп дал понять, что не собирается экономить на обороне Штатов. В подтверждение этих слов он пообещал перечислить армии целый триллион долларов уже в 2026 году. Однако американский лидер оставил без ответа ключевые вопросы: источник этих денег и программы, на которые они будут израсходованы.