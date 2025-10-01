«Она слегка угрожала»: Трамп назвал причину размещения у берегов России атомных подлодок

Президент США Дональд Трамп распорядился направить две атомные подводные лодки к российскому побережью в ответ на использование термина «ядерный» в высказываниях российских политиков. Соответствующее заявление он сделал сегодня на встрече с высшим военным руководством страны под организацией министра обороны США Пита Хегсета.
«Россия нам слегка угрожала не так давно… И я отправил подлодку или две к берегу России. Просто для предосторожности. Мы не можем позволить людям разбрасываться словом “ядерное” направо и налево», — заявил американский президент.
При этом что ранее Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах» после публичных высказываний заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева и последовавшего между ними спора в социальной сети.
Напомним, что Трамп тогда предупредил Медведева о необходимости осторожности в высказываниях, заявив, что тот «пересекает опасную границу». Это произошло после критики со стороны зампреда Совбеза в связи с сокращением срока ультиматума о введении США новых пошлин против России и ее союзников. Однако тогда Медведев иронично посоветовал собеседнику пересмотреть фильмы о «ходячих мертвецах», чтобы осознать, насколько опасной может быть вымышленная система «мертвой руки».
Кроме этого, Трамп добавил, что американская атомная подлодка «находится в назначенной зоне», выразив уверенность, что ее использование не понадобится.
Одновременно он акцентировал, что, хотя США «на 25 лет впереди России и Китая» в технологиях строительства подводных лодок, в общем рейтинге Россия занимает вторую позицию.
О намерении наращивать военный потенциал США Трамп высказывался и ранее. Так, на встрече с генералами 30 сентября Трамп дал понять, что не собирается экономить на обороне Штатов. В подтверждение этих слов он пообещал перечислить армии целый триллион долларов уже в 2026 году. Однако американский лидер оставил без ответа ключевые вопросы: источник этих денег и программы, на которые они будут израсходованы.