Стубб: Трамп сменил тактику по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что американский лидер Дональд Трамп изменил свой подход к урегулированию украинского конфликта, отказавшись от «пряника» в пользу «кнута». Об этом он заявил в интервью изданию Politico, отмечая, что американский политик ранее выражал разочарование темпами урегулирования, но сохранял уверенность в возможности решения конфликта.