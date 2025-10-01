Стубб: Трамп сменил тактику по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что американский лидер Дональд Трамп изменил свой подход к урегулированию украинского конфликта, отказавшись от «пряника» в пользу «кнута». Об этом он заявил в интервью изданию Politico, отмечая, что американский политик ранее выражал разочарование темпами урегулирования, но сохранял уверенность в возможности решения конфликта.
— Увидев, что пряник редко работает с россиянами, (Трамп — прим. «ВМ») перешел к кнуту, — заявил Стубб.
Он подчеркнул, что вопрос заключается лишь в том, «насколько большой будет кнут», говорится в статье.
Президент США высказался, что Путин якобы «подвел его» в контексте урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер добавил, что из-за хороших отношений с Путиным он планировал быстро завершить российско-украинский кризис.
Ранее американский президент назвал «бесцельной борьбой» специальную военную операцию на Украине и высмеял российскую военную помощь. Он подчеркнул, что действия Вооруженных сил России (ВС РФ) якобы делают страну похожей на «бумажного тигра».