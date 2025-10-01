Самую красивую редкую кошку выберут в Барабаше

У визит-центра «Земли леопарда» отметят Всемирный день защиты животных. Программа фестиваля насыщенна и разнообразна — это и выставка картин под открытым небом от Международного союза художников-анималистов, и выступление творческих коллективов, шоу мыльных пузырей и мастер-классы. Представят свои творческие проекты коренные народы Приморья и географическое общество. Для гостей будет работать ярмарка.