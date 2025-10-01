Самую красивую редкую кошку выберут в Барабаше

Фестиваль для всей семьи «Золотой котябрь» организует 4 октября в Хасанском районе национальный парк «Земля леопарда». Для гостей подготовлено множество интересных локаций. Организаторы призывают участников прийти на мероприятие в кошачьем обличье.
У визит-центра «Земли леопарда» отметят Всемирный день защиты животных. Программа фестиваля насыщенна и разнообразна — это и выставка картин под открытым небом от Международного союза художников-анималистов, и выступление творческих коллективов, шоу мыльных пузырей и мастер-классы. Представят свои творческие проекты коренные народы Приморья и географическое общество. Для гостей будет работать ярмарка.
Ярким моментом праздника станет дефиле кошачьих костюмов.
«Каждого, кто придет в костюме редкой кошки “Земли леопарда” — дальневосточного леопарда, амурского тигра, рыси или дальневосточного лесного кота, ждет сюрприз, лучших наградят специальными сувенирами», — обещают организаторы праздника.