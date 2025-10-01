На Камчатке число афтершоков за сутки снизилось более чем в три раза

Шесть повторных подземных толчков, которые продолжают фиксироваться на Камчатке после мощного землетрясения, произошли за минувшие сутки на полуострове, сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
«За сутки произошло шесть афтершоков магнитудой до 6,1. В населённых пунктах региона подземный толчок ощущался один раз», — отметило региональное подразделение федерального ведомства.
При этом в предыдущие сутки было зарегистрировано 19 подобных сейсмособытий. Таким образом, число афтершоков снизилось более чем в три раза. Кроме того, на Камчатке продолжается активность пяти вулканов.
Напомним, 27 сентября в районе северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр подземных толчков находился в 76 км юго-восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Их очаг был расположен на глубине примерно 32 км.