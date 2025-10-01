Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке число афтершоков за сутки снизилось более чем в три раза

За сутки в Камчатском крае зарегистрировали шесть повторных подземных толчков магнитудой до 6,1.

Источник: Аргументы и факты

Шесть повторных подземных толчков, которые продолжают фиксироваться на Камчатке после мощного землетрясения, произошли за минувшие сутки на полуострове, сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошло шесть афтершоков магнитудой до 6,1. В населённых пунктах региона подземный толчок ощущался один раз», — отметило региональное подразделение федерального ведомства.

При этом в предыдущие сутки было зарегистрировано 19 подобных сейсмособытий. Таким образом, число афтершоков снизилось более чем в три раза. Кроме того, на Камчатке продолжается активность пяти вулканов.

Напомним, 27 сентября в районе северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр подземных толчков находился в 76 км юго-восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Их очаг был расположен на глубине примерно 32 км.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше