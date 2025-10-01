Некоторым российским пенсионерам хотят назначить новую выплату

По мнению авторов, сейчас целевые выплаты по случаю праздника введены не во всех регионах РФ, а суммы помощи не регламентированы. Такая ситуация приводит к возникновению дисбаланса в условиях для пенсионеров, обладающих схожими заслугами перед государством, однако проживающих в различных субъектах страны. Это противоречит идее формирования единого социального пространства, уверены справедливороссы.