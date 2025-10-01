Самой старейшей жительнице Хабаровска — 110 лет

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области 4 069 долгожителей старше 90 лет получают от регионального Отделения СФР пенсию в повышенном размере. Всего получателями надбавок к пенсии в регионе являются 43 тысяч пенсионеров старше 80 лет, сообщает ИА AmurMedia.
Обо всех гражданах, достигших 80 лет, государство проявляет особую заботу. ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО назначает надбавку к пенсии и повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Причём, благодаря цифровизации доплаты оформляются беззаявительно. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, с учетом повышений к ней, для этой категории граждан составляет от 19 129 рублей. Для жителей северных районов сумма надбавки к пенсии выплачивается с учетом районного коэффициента.
Среди долгожителей Хабаровского края и ЕАО есть и свои чемпионы: 95-летний юбилей в этом году отметили 240 человек, а вековой юбилей 40 долгожителей.
Столетний юбилей перешагнули и отпраздновали 101 год — 19 жителей, 102 года — 7 пенсионеров, 103 года — 6 долгожителей.
Самыми старейшими жителям Хабаровского края являются комсомольчанка Александра Григорьевна — 104 года и хабаровчанка Мария Пахомовна — 110 лет.
Как напоминает пресс-служба Отделения CФР по Хабаровскому краю и ЕАО, периоды ухода за пенсионерами старше 80 лет можно учесть в страховой стаж неработающему трудоспособному гражданину.