Самой старейшей жительнице Хабаровска — 110 лет

Обо всех гражданах, достигших 80 лет, государство проявляет особую заботу. ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО назначает надбавку к пенсии и повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Причём, благодаря цифровизации доплаты оформляются беззаявительно. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, с учетом повышений к ней, для этой категории граждан составляет от 19 129 рублей. Для жителей северных районов сумма надбавки к пенсии выплачивается с учетом районного коэффициента.