Центробанк России утвердил новый дизайн тысячерублевой купюры

Кроме того, в Центральном банке отобрали шесть символов Пятигорска и 16 достопримечательностей регионов СКФО для дизайна 500-рублевой купюры. Обновление банкнотного ряда проводится поэтапно. На данный момент о будущем дизайне купюры номиналом 500 рублей мало что известно. Ясно, что она будет сиренево-фиолетового оттенка. Это требуется, чтобы не вызвать путаницы при обращении. Среди возможных объектов Пятигорска, имеющих шансы украсить новую банкноту, значатся, например, памятник Михаилу Лермонтову, гора Машук, скульптура Орла, беседка Эолова Арфа и другие.