Центробанк России утвердил новый дизайн тысячерублевой купюры

Россияне приняли участие в голосовании за новый дизайн банкноты номиналом 1000 рублей. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина оповестила об утверждении решения по купюре. Вскоре состоится презентация нового дизайна.
Так, народное голосование стартовало 29 ноября 2024 года. Тысячерублевая купюра посвящена красотам Приволжского федерального округа, поэтому среди вариантов дизайна рассматривались достопримечательности этого региона.
«Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом. Мы очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее очень приятно было держать в руках», — рассказала Эльвира Набиуллина.
Среди вариантов, выдвинутых на голосование, было представлено целое множество достопримечательностей. В их числе памятник Матери-Покровительнице в Чебоксарах, музей-заповедник имени Пушкина «Болдино», Саратовский автомобильный мост, центр семьи «Казан» в Казани, ракета из музейно-выставочного центра «Самара космическая».
Всего около 700 тысяч граждан отдали свои голоса. Победителем стало изображение «Метеора». Вскоре скоростной пассажирский теплоход появится на тысячерублевой купюре.
Кроме того, в Центральном банке отобрали шесть символов Пятигорска и 16 достопримечательностей регионов СКФО для дизайна 500-рублевой купюры. Обновление банкнотного ряда проводится поэтапно. На данный момент о будущем дизайне купюры номиналом 500 рублей мало что известно. Ясно, что она будет сиренево-фиолетового оттенка. Это требуется, чтобы не вызвать путаницы при обращении. Среди возможных объектов Пятигорска, имеющих шансы украсить новую банкноту, значатся, например, памятник Михаилу Лермонтову, гора Машук, скульптура Орла, беседка Эолова Арфа и другие.
Всероссийское онлайн-голосование за новый дизайн банкноты номиналом в 500 рублей начнется в среду, 1 октября в 10:00. Оно продлится две недели. Завершение голосования планируется на 14 октября в 12:00. Такими данными поделилась Эльвира Набиуллина.