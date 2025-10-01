В Хабаровске спасли двух мужчин при пожарах на Серышева и Пассаров

Первый пожар зафиксирован на улице Серышева. Горел балкон и часть комнаты на 5 этаже. Огнеборцы успели спасти одного мужчину, который после осмотра медиков госпитализации не потребовал. Пожар повредил вещи в квартире и балконы соседей.