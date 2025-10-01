В Хабаровске спасли двух мужчин при пожарах на Серышева и Пассаров

Сегодня ночью в Хабаровске произошли два пожара в жилых домах, сообщает МЧС Хабаровского края.
Первый пожар зафиксирован на улице Серышева. Горел балкон и часть комнаты на 5 этаже. Огнеборцы успели спасти одного мужчину, который после осмотра медиков госпитализации не потребовал. Пожар повредил вещи в квартире и балконы соседей.
Позже, около 23 часов, произошло возгорание на 10 этаже дома в микрорайоне ЖК «Берёзки» на улице Героев Пассарова, 10/3. Подъезд к дому был затруднён припаркованными автомобилями, и жители помогали отгонять машины, чтобы пожарные могли проехать.
В результате пожара полностью выгорела кухня площадью 15 квадратов, 35-летний мужчина получил ожоги и был доставлен в больницу. Пожар полностью ликвидирован к 23:50. Причины возгораний выяснят дознаватели МЧС.