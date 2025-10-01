Ричмонд
Bloomberg: Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины

Мерц недоволен политикой фон дер Ляйен о концентрации полномочий в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий канцлер Фридрих Мерц высказал претензии к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен в связи с ее политикой концентрации властных полномочий в Евросоюзе. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Как сообщается, Мерц планирует вернуть часть полномочий из Брюсселя в столицы государств-членов. Основным камнем преткновения между политиками стали разногласия по поводу конфликта на Украине и методов его урегулирования.

В публикации отмечается, что ранее фон дер Ляйен сообщала о достижении европейскими странами консенсуса относительно стратегии направления воинских контингентов на Украину. Однако Берлин опроверг это заявление, подчеркнув отсутствие у Германии подобных планов.

Как накануне сообщил Мерц, Украина является барьером на пути попыток России и Китая установить контроль над Юго-Восточной Европой. Кроме этого, немецкий канцлер указал на вероятность длительного характера поддержки Киева.

