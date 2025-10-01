Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вильфанд спрогнозировал заморозки в европейской части России

Вильфанд: почти на всей европейской части РФ в ближайшие дни ожидаются заморозки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Ночные заморозки до минус 5 градусов прогнозируются почти на всей европейской территории России в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни практически на всей европейской территории России прогнозируются заморозки — до минус 5 градусов в Ивановской, Костромской, Ярославской областях, до минус 4 — в Московской области. Заморозки и на юге ЦФО — в Тамбовской, Воронежской, Курской областях», — сказал Вильфанд.

Также, по его словам, ночные заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в Астраханской, Волгоградской области, Калмыкии, до минус 2 — минус 5 ожидается в Татарстане, Башкирии, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Свердловской областях.

«Наиболее холодная погода в ближайшие дни ожидается в Якутии. В северной половине республики температура прогнозируется на 5−10 градусов ниже нормы, и уже она будет опускаться до отметки минус 19 — минус 21 градус. Это уже впечатляющее», — добавил синоптик.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше