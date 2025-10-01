Вильфанд спрогнозировал заморозки в европейской части России

«Наиболее холодная погода в ближайшие дни ожидается в Якутии. В северной половине республики температура прогнозируется на 5−10 градусов ниже нормы, и уже она будет опускаться до отметки минус 19 — минус 21 градус. Это уже впечатляющее», — добавил синоптик.