В России появится биометрический сервис для подтверждения возраста

«Биометрия также должна стать надежным инструментом, который исключит возможность продажи энергетиков детям и подросткам», — сообщил Григоренко в беседе с газетой «Известия». Как говорится в материале, сначала сервис будет запущен в пилотном режиме только в одной торговой сети. Однако уже обсуждается перспектива расширения проекта и на другие магазины.