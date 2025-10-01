В России появится биометрический сервис для подтверждения возраста

С ноября проверять возраст покупателей в магазинах будут по биометрии.
Сервис для подтверждения возраста по биометрии при покупке алкоголя, табака и энергетиков заработает на кассах самообслуживания в российских магазинах до конца ноября 2025 года. Об этом информирует аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Новая технология позволит совершать покупку без предъявления паспорта — система определит возраст покупателя с помощью распознавания биометрических данных.
«Биометрия также должна стать надежным инструментом, который исключит возможность продажи энергетиков детям и подросткам», — сообщил Григоренко в беседе с газетой «Известия». Как говорится в материале, сначала сервис будет запущен в пилотном режиме только в одной торговой сети. Однако уже обсуждается перспектива расширения проекта и на другие магазины.
Центр биометрических технологий сообщил, что аналогичный способ подтверждения возраста появится и на вендинговых автоматах — запуск планируют до конца октября. На первом этапе такие автоматы будут установлены в отдельных фитнес-клубах Москвы.
Для использования новой опции необходимо заранее сдать биометрические данные в Единую биометрическую систему (ЕБС). В аппарате Григоренко добавили, что это ускорит процесс покупки и повысит удобство для клиентов магазинов. Технология будет интегрирована с кассами самообслуживания, что позволит избежать очередей и затруднений при проверке возраста.
В скором времени на территории России планируется проведение практических испытаний систем, позволяющих осуществлять посадку пассажиров на поезда и авиарейсы с использованием биометрических данных, сообщали в Минтрансе. В ведомстве отметили, что при положительных итогах тестирования данная технология может начать внедряться постепенно на отдельных направлениях железнодорожного и воздушного сообщения.