Павел Дуров предсказал рост биткойна до миллиона долларов

Ранее Life.ru писал, что Павел Дуров рассказал о возможном покушении на него в 2018 году. Тогда он нашёл у двери своего дома странную посылку и вскоре почувствовал сильную боль и удушье. По словам основателя Telegram, это был единственный случай в его жизни, когда он думал, что умирает, а восстановиться полностью он смог лишь спустя несколько недель.