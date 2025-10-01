Россиянам напомнили о шестидневной неделе в октябре и рабочей субботе 1 ноября

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме поддержали инициативу о закреплении 31 декабря в качестве постоянного выходного дня в России. Как пояснила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пока что этот вопрос решается через перераспределение рабочих дней.