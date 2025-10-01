Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ возглавила Совбез ООН в месяц празднования 80-летия организации: что входит в функции председателя

Россия стала председателем Совбеза ООН в месяц 80-летия организации.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация приступила к обязанностям председателя Совета Безопасности ООН в месяц, когда организация отметит 80 лет со дня своего основания. На предстоящей пресс-конференции в штаб-квартире постоянный представитель России при ООН Василий Небензя расскажет о программе работы отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа.

Отметим, члены Совета Безопасности меняются каждый месяц на ротационной основе. Так, перед Россией председательствовала Южной Кореи, а в ноябре РФ передаст эти функции Сьерра-Леоне.

Среди вопросов, которые решает председательствующая страна — составление предварительной программы органа на месяц, согласование решений по проведению внеплановых встреч Совбеза, а также решение вопросов по порядку ведения заседаний.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги работы российской делегации на Генассамблее ООН.

Сам же глава МИД России Сергей Лавров резко ответил британскому журналисту, который на пресс-конференции по итогам 80-й сессии Генассамблеи ООН потребовал перейти на английский язык.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше