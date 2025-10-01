РФ возглавила Совбез ООН в месяц празднования 80-летия организации: что входит в функции председателя

Российская Федерация приступила к обязанностям председателя Совета Безопасности ООН в месяц, когда организация отметит 80 лет со дня своего основания. На предстоящей пресс-конференции в штаб-квартире постоянный представитель России при ООН Василий Небензя расскажет о программе работы отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа.
Отметим, члены Совета Безопасности меняются каждый месяц на ротационной основе. Так, перед Россией председательствовала Южной Кореи, а в ноябре РФ передаст эти функции Сьерра-Леоне.
Среди вопросов, которые решает председательствующая страна — составление предварительной программы органа на месяц, согласование решений по проведению внеплановых встреч Совбеза, а также решение вопросов по порядку ведения заседаний.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги работы российской делегации на Генассамблее ООН.
Сам же глава МИД России Сергей Лавров резко ответил британскому журналисту, который на пресс-конференции по итогам 80-й сессии Генассамблеи ООН потребовал перейти на английский язык.