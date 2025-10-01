РФ возглавила Совбез ООН в месяц празднования 80-летия организации: что входит в функции председателя

Российская Федерация приступила к обязанностям председателя Совета Безопасности ООН в месяц, когда организация отметит 80 лет со дня своего основания. На предстоящей пресс-конференции в штаб-квартире постоянный представитель России при ООН Василий Небензя расскажет о программе работы отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа.