Вильфанд: почти на всей европейской части РФ прогнозируются ночные заморозки

Вильфанд уточнил, что небольшие заморозки ночью — до −2 градусов — вероятны также в Астраханской и Волгоградской областях и Калмыкии. В Татарстане, Башкирии, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Свердловской областях столбики термометров могут опуститься от −2 до −5 градусов. Синоптик отметил, что наиболее суровые холода ожидаются в Якутии: в северной части республики температура будет на 5−10 градусов ниже климатической нормы и достигнет от −19 от −21 градуса.