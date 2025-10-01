Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учителям готовят новую выплату

В Госдуме хотят ввести ежегодную доплату, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Ежегодная финансовая выплата учителям предложена депутатами Госдумы. Вице-спикер Чернышов обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с соответствующим предложением.

Ко дню учителя предлагают выплачивать дополнительные деньги не только школьным учителям, но и всем работникам педагогической сферы. Таким образом хотят дать возможность каждому педагогу ощутить себя по-настоящему значимым в свой праздник.

Отметим также, что за введение такой выплаты выступала и Общественная палата. Так, замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предлагал даже попросить крупный российский бизнес тоже в этом поучаствовать.

Надо расширить перечень госнаград и почетных званий для учителей — считают авторы инициативы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Госдумы.

Напомним, что профессиональный праздник работников сферы школьного образования отмечается 5 октября. Является рабочим днём, если выпадает не на воскресенье.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше