Учителям готовят новую выплату

Ежегодная финансовая выплата учителям предложена депутатами Госдумы. Вице-спикер Чернышов обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с соответствующим предложением.
Ко дню учителя предлагают выплачивать дополнительные деньги не только школьным учителям, но и всем работникам педагогической сферы. Таким образом хотят дать возможность каждому педагогу ощутить себя по-настоящему значимым в свой праздник.
Отметим также, что за введение такой выплаты выступала и Общественная палата. Так, замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предлагал даже попросить крупный российский бизнес тоже в этом поучаствовать.
Надо расширить перечень госнаград и почетных званий для учителей — считают авторы инициативы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Госдумы.
Напомним, что профессиональный праздник работников сферы школьного образования отмечается 5 октября. Является рабочим днём, если выпадает не на воскресенье.