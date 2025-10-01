Орбан: Венгрия будет сбивать дроны, нарушившие ее воздушное пространство

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна намерена сбивать любые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые нарушат ее воздушное пространство. Об этом он сообщил в подкасте «Борцовский час», опубликованном в YouTube.
Отвечая на вопрос, касающийся возможных российских дронов, Орбан подчеркнул, что Венгрия не испытывает страха и будет действовать решительно.
В рамках того же интервью, Орбан также высказал мнение о превосходстве Евросоюза над Россией. По его словам, Европа сильнее России как в военном, так и в экономическом плане, а также превосходит ее по численности.
— Мы должны вести себя как сильное сообщество, — добавил венгерский премьер-министр.
22 сентября работу аэропорта Копенгагена приостановили в связи с обнаружением нескольких дронов в непосредственной близости от воздушной гавани. Местные правоохранители сообщили, что в небе над аэропортом заметили от двух до четырех крупных беспилотников.
27 сентября в СМИ появилась информация о том, что представители Североатлантического альянса собирают усилить присутствие блока в водах Балтийского моря после случаев с якобы зафиксированными в воздушном пространстве Дании беспилотниками.