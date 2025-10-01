Белый дом сделал заявление о приостановке работы правительства США: к чему готовиться

Республиканцы и демократы всё же не смогли договориться о принятии законопроекта по предотвращению приостановки работы американского правительства. Белый дом уже указал правительственным учреждениям готовиться к шатдауну. Он должен наступить через несколько часов. Об этом гласит указ, опубликованный административно-бюджетным управлением.