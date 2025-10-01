Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом сделал заявление о приостановке работы правительства США: к чему готовиться

Белый дом указал правительственным учреждениям подготовиться к шатдауну.

Источник: Комсомольская правда

Республиканцы и демократы всё же не смогли договориться о принятии законопроекта по предотвращению приостановки работы американского правительства. Белый дом уже указал правительственным учреждениям готовиться к шатдауну. Он должен наступить через несколько часов. Об этом гласит указ, опубликованный административно-бюджетным управлением.

В документе вина за приостановку деятельности правительства возложена на демократов. Они выступили против проекта закона, предложенного республиканцами.

«Демократы не допустят принятия этого законопроекта до 23:59 сегодня и приведут к приостановке работы правительства. В связи с этим соответствующие ведомства должны теперь реализовать свои планы по упорядоченному прекращению работы», — сказано в документе.

Днем ранее американский лидер Дональд Трамп указал на вероятность шатдауна. Он подчеркнул, что ничто не может быть неизбежным.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше