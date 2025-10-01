Белый дом сделал заявление о приостановке работы правительства США: к чему готовиться

Республиканцы и демократы всё же не смогли договориться о принятии законопроекта по предотвращению приостановки работы американского правительства. Белый дом уже указал правительственным учреждениям готовиться к шатдауну. Он должен наступить через несколько часов. Об этом гласит указ, опубликованный административно-бюджетным управлением.
В документе вина за приостановку деятельности правительства возложена на демократов. Они выступили против проекта закона, предложенного республиканцами.
«Демократы не допустят принятия этого законопроекта до 23:59 сегодня и приведут к приостановке работы правительства. В связи с этим соответствующие ведомства должны теперь реализовать свои планы по упорядоченному прекращению работы», — сказано в документе.
Днем ранее американский лидер Дональд Трамп указал на вероятность шатдауна. Он подчеркнул, что ничто не может быть неизбежным.