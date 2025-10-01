Комендантский час для детей в Иркутской области переходит на зимний режим

С 1 октября в Приангарье комендантский час для несовершеннолетних переходит на зимний период. Согласно требованиям, дети и подростки с 22:00 до 06:00 могут находиться за пределами дома лишь в сопровождении официальных взрослых представителей. В местах, где продают спиртное, несовершеннолетним нельзя находиться даже днем, пишет ИА IrkutskMedia.