Комендантский час для детей в Иркутской области переходит на зимний режим

Дети и подростки с 22:00 до 06:00 могут находиться за пределами дома лишь в сопровождении официальных взрослых представителей.

Источник: IrkutskMedia.ru

С 1 октября в Приангарье комендантский час для несовершеннолетних переходит на зимний период. Согласно требованиям, дети и подростки с 22:00 до 06:00 могут находиться за пределами дома лишь в сопровождении официальных взрослых представителей. В местах, где продают спиртное, несовершеннолетним нельзя находиться даже днем, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации Черемховского МО, нарушение комендантского часа на родителей составляется административный протокол, а комиссия по делам несовершеннолетних может наложить штраф в размере от 300 до 500 рублей.