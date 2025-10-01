Жители Патрокла борются с опасным «ледником» через участие в конкурсе ТОС

Благодаря ремонту ливневой канализации в прошлом году в ходе работ по строительству теплотрассы на Архангельской течь стала меньше, но полностью не исчезла, отмечает портал Patrokl.info (18+). Ледник на Сочинской неоднократно был «героем» публикаций в СМИ и сюжетов на телевидении. По согласованию с управлением дорог была разработана схема размещения дренажных труб в косогоре, который был источником подтопления, и прокладки труб ливневой канализации с примыканием к существующему колодцу на территории дома Сочинская, 5. Работы в этом направлении уже идут.