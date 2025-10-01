Жители Патрокла борются с опасным «ледником» через участие в конкурсе ТОС

Территориальные общественные самоуправления (ТОСы) Владивостока подали 91 заявку на участие в краевом конкурсе грантов по благоустройству в 2025 году, сообщает ИА PrimaMedia. Семь из них — от микрорайона Патрокл. В финал вышли два патрокловских проекта. В том числе «Дорога без ледника» от ТОС «Патрокл-Сочинская».
Инициатива «Дорога без ледника» набрала 31,92 балла по результатам предварительной оценки. Проблема «обледенения» проезжей части и тротуара на улице Сочинской, 5 имеет многолетнюю историю, несмотря на то, что самому микрорайону чуть больше 10 лет. Течь во дворе разрушает асфальт, а зимой нарастает в опасный ледник. Попытки жителей решить вопрос с застройщиком через суд в течение четырех лет не увенчались успехом.
План благоустройства. Фото: Виталий Гречанюк.
Ледник на Сочинской, 5. Фото: Виталий Гречанюк.
1 / 2.
Благодаря ремонту ливневой канализации в прошлом году в ходе работ по строительству теплотрассы на Архангельской течь стала меньше, но полностью не исчезла, отмечает портал Patrokl.info (18+). Ледник на Сочинской неоднократно был «героем» публикаций в СМИ и сюжетов на телевидении. По согласованию с управлением дорог была разработана схема размещения дренажных труб в косогоре, который был источником подтопления, и прокладки труб ливневой канализации с примыканием к существующему колодцу на территории дома Сочинская, 5. Работы в этом направлении уже идут.
Проектом ТОС «Патрокл-Сочинская» предусмотрено комплексное решение: укладка 66 метров дренажных труб диаметром 315 мм, установка дренажного колодца и отведение грунтовых вод. Планируется, что эти меры полностью ликвидируют источник подтопления.
Кроме работ по водоотведению, в рамках проекта будет реконструирована пешеходная дорожка, площадь которой 26,5 кв. м. Ее выложат брусчаткой и оснастят собственной дренажной системой. Она свяжет существующие объекты благоустройства: детскую площадку, лестницу и пандус, созданные в предыдущие годы по другим грантовым программам.
Также планируется обновление оборудования на детской площадке на улице Сочинская, 3, где будут заменены пришедшие в негодность элементы.
Для опытного ТОСа «Патрокл-Сочинская», который имеет статус юридического лица и уже побеждал в подобных конкурсах, максимальная сумма гранта на этот раз может составить 2,5 млн рублей.