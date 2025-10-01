Мошенники стали массово обманывать подростков с «Пушкинской картой»: вот как

Классическая схема выглядит так: мошенники через соцсети предлагают подросткам «вывести» деньги с «Пушкинской карты». Доверчивый пользователь передает полные данные карты и коды подтверждения, что дает преступникам возможность моментально списать все средства. Завершается афера разрывом всех контактов с жертвой.