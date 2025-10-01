Мошенники стали массово обманывать подростков с «Пушкинской картой»: вот как

Мошенники стали обманывать подростков, предлагая обналичить деньги с «Пушкинской карты». Об этом информирует МВД, передает РИА Новости.
«Если вашему ребенку предлагают купить или обналичить “Пушкинскую карту”, знайте — это мошенники. Законными способами снять деньги с “Пушкинской карты” нельзя», — предупредили в МВД.
Классическая схема выглядит так: мошенники через соцсети предлагают подросткам «вывести» деньги с «Пушкинской карты». Доверчивый пользователь передает полные данные карты и коды подтверждения, что дает преступникам возможность моментально списать все средства. Завершается афера разрывом всех контактов с жертвой.
Полиция предупреждает — никогда не сообщайте данные карты и коды из смс — даже тем, кто представляется сотрудником банка.
