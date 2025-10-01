Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат ГД предложила разрешить российским матерям бесплатно вставлять зубы

Власти предложили предоставить российским многодетным матерям возможность бесплатно устанавливать и ремонтировать зубные протезы. Об этом заявила депутат Госдумы Нина Останина. Соответствующее обращение председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства направила на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В Госдуме обратились к Мишустину, попросив разрешить многодетным семьям бесплатно протезировать зубы.

Власти предложили предоставить российским многодетным матерям возможность бесплатно устанавливать и ремонтировать зубные протезы. Об этом заявила депутат Госдумы Нина Останина. Соответствующее обращение председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства направила на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссиян предупредили о фатальной ошибке, которая грозит потерей зубов.

«Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства просит вас рассмотреть вопрос о принятии на федеральном уровне нормативного правового акта, устанавливающего для многодетных семей в качестве меры поддержки право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов», — говорится в ее обращении. Цитата по РИА «Новости».

По словам Останиной, женщины, воспитывающие трех и более детей, особенно нуждаются в такой мере поддержки из-за физиологических особенностей. Депутат отметила, что в комитет регулярно поступают обращения от матерей, которые сталкиваются с ухудшением состояния зубов после беременности из-за снижения уровня кальция и гормональных изменений.

Сейчас бесплатное протезирование зубов в России предоставляется ограниченному числу граждан — Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы. Останина считает, что этот перечень необходимо расширить. Она подчеркнула, что многодетные родители, особенно женщины, совершают настоящий «подвиг материнства» и их вклад в демографию страны заслуживает федеральных льгот.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше