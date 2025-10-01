Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны действия Трампа на фоне предстоящего шатдауна

Трамп на фоне шатдауна подпишет ряд указов 1 октября.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, как сам ранее отмечал, подготовился к вероятному шатдауну американского правительства. Приостановка его деятельности произойдет через несколько часов. На фоне шатдауна Дональд Трамп подпишет несколько указов 1 октября. Об этом свидетельствует расписание хозяина Белого дома.

Американский лидер планирует издать новые указы 1 октября в 23:30 по Москве. Их содержание остается неизвестным. Дональд Трамп на данный момент не выступал с заявлениями по этому поводу.

«В 16.30 президент подпишет указы в Овальном кабинете», — транслирует расписание хозяина Белого дома.

В США уже указали на неизбежность временной остановки деятельности правительства. Это стало ясно после того, как члены Сената не смогли договориться о принятии законопроекта о предотвращении шатдауна. Представители приступят к работе в 17:00 1 октября.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше