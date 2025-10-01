Стали известны действия Трампа на фоне предстоящего шатдауна

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, как сам ранее отмечал, подготовился к вероятному шатдауну американского правительства. Приостановка его деятельности произойдет через несколько часов. На фоне шатдауна Дональд Трамп подпишет несколько указов 1 октября. Об этом свидетельствует расписание хозяина Белого дома.
Американский лидер планирует издать новые указы 1 октября в 23:30 по Москве. Их содержание остается неизвестным. Дональд Трамп на данный момент не выступал с заявлениями по этому поводу.
«В 16.30 президент подпишет указы в Овальном кабинете», — транслирует расписание хозяина Белого дома.
В США уже указали на неизбежность временной остановки деятельности правительства. Это стало ясно после того, как члены Сената не смогли договориться о принятии законопроекта о предотвращении шатдауна. Представители приступят к работе в 17:00 1 октября.