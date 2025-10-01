Глава МИД Германии призвал немедленно ввести обязательный призыв в армию

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в интервью Funke призвал к немедленному возвращению обязательной военной службы в стране.
«Однако мы вынуждены обсуждать этот вопрос друг с другом в коалиции. Правительство выступило с предложениями, сейчас фракциям предстоит вести переговоры и принять решение о том, как будет выглядеть закон. И при этом, конечно, нужно принимать во внимание все обстоятельства», — заявил министр иностранных дел.
На следующей неделе в Бундестаге стартует обсуждение военной реформы, предусматривающей переход на новую модель службы. В рамках преобразований Минобороны Германии планирует увеличить численность регулярной армии до 260 тысяч и резервного компонента до 200 тысяч военнослужащих.
Напомним, что накануне Politico сообщало, что в рамках реформы немецкие вооруженные силы намерены увеличить численность сухопутных войск до показателей, вдвое превышающих нынешние. При этом численность Бундесвера значительно отстает от прогнозов НАТО на 2035 год. Военное руководство требует масштабного увеличения армии к 2029 году для превращения ее в ведущие вооруженные силы Европы.