Глава МИД Германии призвал немедленно ввести обязательный призыв в армию

«Однако мы вынуждены обсуждать этот вопрос друг с другом в коалиции. Правительство выступило с предложениями, сейчас фракциям предстоит вести переговоры и принять решение о том, как будет выглядеть закон. И при этом, конечно, нужно принимать во внимание все обстоятельства», — заявил министр иностранных дел.