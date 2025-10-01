Остановил семь войн: Трамп предупредил Нобелевский комитет о неприятностях из-за премии мира

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он уже остановил семь войн и на подходе восьмая, если движение ХАМАС примет его мирный план. Если эти усилия главы Белого дома не будут вознаграждены Нобелевской премией мира, это «будет большим оскорблением для США». Об этом американский лидер заявил на встрече с высшим военным командованием, созванной Пентагоном.
«Я хочу, чтобы премию получила страна», — снова повторил Дональд Трамп.
Еще в июле премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Он направил письмо в Нобелевский комитет, в котором указал, что Трамп достоин этой награды за свои усилия в укреплении мира и безопасности, особенно на Ближнем Востоке.
А в августе власти Камбоджи официально предложили кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Соответствующее обращение в Нобелевский комитет направил премьер-министр страны Хун Манет.
Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу не положена Нобелевская премия мира до тех пор, пока он не остановит конфликт в секторе Газа между Израилем и Палестиной.