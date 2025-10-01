Остановил семь войн: Трамп предупредил Нобелевский комитет о неприятностях из-за премии мира

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он уже остановил семь войн и на подходе восьмая, если движение ХАМАС примет его мирный план. Если эти усилия главы Белого дома не будут вознаграждены Нобелевской премией мира, это «будет большим оскорблением для США». Об этом американский лидер заявил на встрече с высшим военным командованием, созванной Пентагоном.