Еще один неопознанный дрон нашли в Польше

В гмине Плосница (Варминьско-Мазурское воеводство, недалеко от Дзялдово) обнаружен еще один неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
По информации радиостанции, состояние дрона указывает на то, что он мог быть одним из аппаратов, которые влетели на территорию Польши в ночь с 9 на 10 сентября.
Беспилотник обнаружил комбайнер во время работ на кукурузном поле. На место происшествия прибыли представители военной жандармерии Эльблонга, которые под руководством прокурора отдела по военным делам проводят необходимые мероприятия, говорится в сообщении.
Утром 10 сентября польские войска применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее премьер-министр республики Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В Министерстве обороны России сообщили, что не планировали наносить удары по территории Польши.
Кроме того, 28 сентября Польша подняла истребители в небо из-за «активности» российской авиации на территории Украины. Комплексы противовоздушной обороны и радиолокационные средства перевели в максимальную готовность.