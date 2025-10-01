Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Ariva

В России зарегистрировали новый товарный знак Lada Ariva. Такое решение вынес Роспатент. Товарный знак будет использоваться для продажи автомобилей в России. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства, транслирует РИА Новости.
Так, под соответствующим брендом в РФ могут появиться, в том числе, запасные детали и аксессуары для автомобилей. Помимо прочего, под товарным знаком Lada Ariva, вероятно, начнут продавать игрушки в виде машинок.
Из электронной базы данных следует, что заявка на регистрацию в Роспатент была подана в феврале этого года. Уже в августе ведомство приняло решение по товарному знаку Lada Ariva.
Глава Роспатента Юрий Зубов уведомил, что иностранные компании пытаются обеспечить продление действия торговых знаков в России. Соответствующая деятельность осуществляется раз в десять лет.