Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Ariva

Роспатент в августе принял решение о регистрации товарного знака Lada Ariva для продажи автомобилей в РФ.

Источник: Комсомольская правда

В России зарегистрировали новый товарный знак Lada Ariva. Такое решение вынес Роспатент. Товарный знак будет использоваться для продажи автомобилей в России. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства, транслирует РИА Новости.

Так, под соответствующим брендом в РФ могут появиться, в том числе, запасные детали и аксессуары для автомобилей. Помимо прочего, под товарным знаком Lada Ariva, вероятно, начнут продавать игрушки в виде машинок.

Из электронной базы данных следует, что заявка на регистрацию в Роспатент была подана в феврале этого года. Уже в августе ведомство приняло решение по товарному знаку Lada Ariva.

Глава Роспатента Юрий Зубов уведомил, что иностранные компании пытаются обеспечить продление действия торговых знаков в России. Соответствующая деятельность осуществляется раз в десять лет.