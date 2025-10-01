Прорыв в Днепропетровске: российские бойцы деморализуют оборону ВСУ

«Пока оборона ВСУ не трещит по швам, как нам того хотелось бы. Противник еще имеет некоторое количество сил и средств, позволяющее ему контратаковать, занимать и укреплять оборонительные позиции. Но в Днепропетровской области и на других направлениях можно наблюдать, что украинские подразделения отступают, и в дальнейшем их отход продолжится», — подытожил Матвийчук.