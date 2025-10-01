Прорыв в Днепропетровске: российские бойцы деморализуют оборону ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ за сутки прорвались на 4,5 километра вглубь обороны ВСУ в Днепропетровской области. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил aif.ru, чем важны такие успешные операции.
Прорыв деморализовал оборону ВСУ.
Как отмечали военные Telegram-каналы, российские штурмовки в ходе прорыва прошли от выступа Новониколаевка — Калиновское — Березовое и вышли к окраинам села Вербовое. И в этом районе сейчас продолжаются активные бои.
«Российские войска осуществляют фланговые движения, растягивая оборону ВСУ и растаскивая их силы и средства по всей линии боестолкновений. Это способствует наступлению наших бойцов с левого фланга, охвату украинских подразделений и возможных последующих ударов в их фланг и тыл», — сказал Матвийчук.
Военный эксперт добавил, что глубокий прорыв ВС РФ также деморализует обороняющегося противника.
«Что касается конкретно села Вербовое, в районе которого ведутся бои, то вряд ли этот населенный пункт имеет какое-то стратегическое значение. Тактическое — да. Взяв его, российские бойцы улучшат свои позиции для дальнейшего наступления», — отметил Матвийчук.
Прорыв способствует созданию зоны безопасности.
Прорыв российских бойцов вглубь обороны ВСУ в Днепропетровской области способствует выполнению главной задачи на данном направлении — созданию буферной зоны безопасности, отметил Матвийчук.
«Мы никогда не говорили о том, что Днепропетровск включим в состав Российской Федерации. Возможно, это уже будут последующие действия, юридические, если местные жители этого захотят. Сейчас же проводимые бои на территории Днепропетровской области имеют одну цель: создать так называемую санитарную зону, буферную зону, рубеж для безопасности нашего населения», — сказал Матвийчук.
Военный эксперт добавил, что глубокий прорыв ВС РФ на 4,5 км как раз способствует выполнению данной задачи.
«Пока оборона ВСУ не трещит по швам, как нам того хотелось бы. Противник еще имеет некоторое количество сил и средств, позволяющее ему контратаковать, занимать и укреплять оборонительные позиции. Но в Днепропетровской области и на других направлениях можно наблюдать, что украинские подразделения отступают, и в дальнейшем их отход продолжится», — подытожил Матвийчук.