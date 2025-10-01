В бухте Улисс во Владивостоке запретили ходить гражданским судам

Арбитражный суд Приморья в течение лета удовлетворил три иска Генпрокуратуры к ряду ответчиков во Владивостоке, в том числе поставщику нефтепродуктов «Нико-Ойл ДВ» (Niko Group), об изъятии в интересах Российской Федерации в лице минобороны ранее высвобожденного военного имущества в бухте Улисс. Это причальные стенки, пирс, здания и земельные участки. Суд признал недействительными ряд сделок купли-продажи и договоров аренды на улицах Бархатная и Катерная в бухте Улисс и взыскал с ответчиков многомиллионные суммы ущерба.