Дачникам напомнили, какие работы в саду важно завершить до сильных холодов

Агроном Михайлова: октябрь — лучшее время для обрезки деревьев и кустов.

Источник: Комсомольская правда

Октябрь — самое время позаботиться о будущем урожае. Чтобы весной сад и огород встретили хозяев здоровыми и подготовленными, нужно провести несколько важных работ. Агроном-селекционер Светлана Михайлова рассказала KP.RU, чем стоит заняться дачникам во втором месяце осени.

— Традиционно осень вносят фосфорные и калийные удобрения — как в саду, так и в огороде. На грядки их разбрасывают под перекопку. А в саду лучше по периметру кроны равномерно пробурить отверстия и засыпать их туда, чтобы они попали в зону корней, — пояснила специалист.

По словам эксперта, осенью стоит внести и свежий навоз. За зиму он перепреет и станет полезным для растений. Октябрь также подходит для обрезки деревьев и кустарников: кроны хорошо просматриваются, а погода еще позволяет ранам успеть затянуться.

— Листья уже опали, кроны хорошо просматриваются, но при этом на улице еще не сильно холодно. Но помните, что обрезку сада можно проводить только в сухую погоду, — уточнила Михайлова.

Кроме того, агроном советует в это время сеять овощи под зиму. Грядки после посева лучше замульчировать сухими листьями или перегноем. Это поможет защитить семена, если зима будет малоснежной.