Преступную группу из 14 автоподставщиков осудили в Новосибирске

В Новосибирске вынесен приговор 14 участникам преступной группы, которые на протяжении нескольких месяцев инсценировали дорожные аварии для получения страховых выплат. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Дзержинский районный суд признал в зависимости от роли признал их виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество в сфере страхования.

Группа «работала» с января по апрель 2023 года. Подсудимые организовывали фиктивные ДТП, в которых виновными всегда признавались водители автомобилей «ГАЗель». Именно эта повторяющаяся деталь и привлекла внимание страховых компаний.

Всего мошенники похитили свыше 4,3 миллиона рублей у пяти страховщиков. Суд приговорил их к лишению свободы условно. Сроки варьируются от одного года девяти месяцев до двух с половиной лет с испытательным сроком в два года.

Также суд постановил взыскать в пользу потерпевших более 3 миллионов рублей. Кроме того, был сохранён арест на имущество осуждённых на сумму, превышающую 11 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске женщину осудили за кражи и мошенничество с кредитами.