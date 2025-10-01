Ричмонд
Владелец онлайн-курсов вернет норильчанке 239 тысяч рублей

Жительница Норильска разочаровалась в первом же уроке онлайн-курсов и потребовала деньги назад.

Источник: Комсомольская правда

Владелец компании, проводящей онлайн-курсы, должен вернуть жительнице Норильска уплаченную авансом сумму. Более того, за несговорчивость ему придется еще и доплатить. Подробности рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Год назад северянка решила пройти онлайн-обучение на образовательной платформе. Хотела получить дополнительные знания и подтянуть профессиональные навыки. Сумма курсов — почти 138 тысяч рублей. Женщина даже взяла кредит в банке.

Однако разочаровалась уже на первом вводном уроке, поняла, что ничего нового она там не узнает. И попросила по-хорошему вернуть деньги назад. А когда ей намекнули, что ничего она не получит, обратилась в суд, специалисты Роспотребнадзора помогли составить ей иск.

Как результат, женщина должна получить по решению суда 239 тысяч рублей, из них:

— стоимость обучения — 136 370 рублей,

— моральный вред — 5 000 рублей,

— убытки — 2 700 рублей,

— процент за использование чужих средств — 15 049 рублей,

— штраф — 79 560 рублей.