Владелец онлайн-курсов вернет норильчанке 239 тысяч рублей

Владелец компании, проводящей онлайн-курсы, должен вернуть жительнице Норильска уплаченную авансом сумму. Более того, за несговорчивость ему придется еще и доплатить. Подробности рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Год назад северянка решила пройти онлайн-обучение на образовательной платформе. Хотела получить дополнительные знания и подтянуть профессиональные навыки. Сумма курсов — почти 138 тысяч рублей. Женщина даже взяла кредит в банке.
Однако разочаровалась уже на первом вводном уроке, поняла, что ничего нового она там не узнает. И попросила по-хорошему вернуть деньги назад. А когда ей намекнули, что ничего она не получит, обратилась в суд, специалисты Роспотребнадзора помогли составить ей иск.
Как результат, женщина должна получить по решению суда 239 тысяч рублей, из них:
— стоимость обучения — 136 370 рублей,
— моральный вред — 5 000 рублей,
— убытки — 2 700 рублей,
— процент за использование чужих средств — 15 049 рублей,
— штраф — 79 560 рублей.