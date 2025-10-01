Учительницу из Австралии арестовали за интимную связь с 15-летним учеником

В Австралии, в штате Новый Южный Уэльс, 24-летняя учительница английского языка Элла Клементс из колледжа Святого Августина в Сиднее была арестована по подозрению в совращении 15-летнего школьника.
Инцидент произошел в середине сентября, и, по версии следствия, между учительницей и учеником были интимные отношения.
Клементс была немедленно уволена из учебного заведения. В понедельник, 29 сентября, она предстала перед судом, где ей были назначены ряд ограничений: запрет на общение с персоналом и учениками колледжа, использование смартфона и социальных сетей, а также ограничение передвижения в ночное время (с 21:00 до 5:00).
Дата начала основного судебного процесса пока не объявлена, передает News.com.au.
В Сингапуре 34-летней преподавательнице в школе предъявили обвинения в растлении 13-летнего ученика. Личность женщины не раскрывается. По материалам суда, в ноябре и декабре 2019 года она два раза совершала действия сексуального характера с подростком в салоне своего автомобиля, припаркованного на крытой стоянке.