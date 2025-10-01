Ричмонд
МВД: мошенники предлагают подросткам обналичить деньги с «Пушкинской карты»

В МВД подчеркнули, что легальных способов снять деньги с «Пушкинской карты» не существует.

Источник: Аргументы и факты

МВД предупреждает, что мошенники обманывают подростков, предлагая им обналичить средства с «Пушкинской карты». Как выяснило РИА Новости, злоумышленники действуют через социальные сети, находя доверчивых несовершеннолетних.

Схема проста: аферисты обещают вывести деньги, но для этого требуют у подростков реквизиты карты — номер, срок действия, CVV-код и подтверждающий код из СМС. Получив доступ к данным, они сразу списывают все средства, а затем блокируют контакты жертвы, удаляя аккаунты и прекращая общение.

В МВД подчеркнули, что легальных способов снять деньги с «Пушкинской карты» не существует. Полицейские настоятельно рекомендуют не разглашать данные карты и СМС-коды. В случае попадания на уловку мошенников необходимо немедленно заблокировать карту и прекратить любую коммуникацию с аферистами.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники присылают СМС под видом уведомлений от антифрод-системы.