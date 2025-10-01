МВД: мошенники предлагают подросткам обналичить деньги с «Пушкинской карты»

Схема проста: аферисты обещают вывести деньги, но для этого требуют у подростков реквизиты карты — номер, срок действия, CVV-код и подтверждающий код из СМС. Получив доступ к данным, они сразу списывают все средства, а затем блокируют контакты жертвы, удаляя аккаунты и прекращая общение.