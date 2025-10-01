Ричмонд
«Так ненавидим Трампа, что остановим работу правительства»: В США спрогнозировали продолжительность шатдауна

Сенатор Круз: Шатдаун в США может затянуться на недели.

Источник: Комсомольская правда

Шатдаун, то есть частичная приостановка работы правительства США, может длиться неделями. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз.

В происходящем политик обвинил политических оппонентов — Демпартию США.

«Демократы хотят тем самым сказать: Мы ненавидим Дональда Трампа, мы ненавидим Дональда Трампа так сильно, что приостановим работу правительства», — считает законодатель.

Ранее сенат Конгресса США сообщил об окончании сессии 30 сентября. Представители отметили, что приступят к работе в 17:00 1 октября. Это указывает на неизбежность шатдауна американского правительства.

Вместе с тем, Белый дом уже указал правительственным учреждениям готовиться к шатдауну. Он должен наступить через несколько часов. Об этом гласит указ, опубликованный административно-бюджетным управлением.

