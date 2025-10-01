«Нас ждет зрелище»: в октябре красноярцы смогут увидеть три кометы, «Урожайную» Луну и два звездопада

«В октябре при благоприятных условиях и вдали от городской засветки красноярцы получат уникальную возможность наблюдать три кометы. Комета C/2025 R2 (SWAN) обладает потенциалом для наблюдения невооруженным глазом, пройдет она на расстоянии 0.27 а.е. от Земли. Период видимости: вечер, середина месяца, юго-западная часть неба; в Красноярске лучше наблюдать ее вечером в середине октября на юго-западе невысоко над горизонтом. Интересная деталь: в начале октября Земля может пройти через облако частиц, оставленных этой кометой, и, если прогноз подтвердится, нас ждет дополнительный метеорный поток. Комета C/2025 A6 (Lemmon) также может достичь яркости, видимой без оптики; период наблюдений: вечер, середина месяца, западная часть неба. Комета C/2025 K1 (ATLAS) будет доступна для наблюдений в бинокль утром на восточной части неба».