«Нас ждет зрелище»: в октябре красноярцы смогут увидеть три кометы, «Урожайную» Луну и два звездопада

Так, 7 октября случится первое суперлуние 2025 года. Луна максимально приблизится к Земле и станет особенно яркой: видимый размер спутника будет на 7% больше, а яркость — на 13% выше обычного. Наши предки называли это явление «Урожайной» Луной, так как ее свет помогал фермерам собирать последний урожай до поздней ночи, даже после захода Солнца.
Сразу за полнолунием, в ночь с 8 на 9 октября, достигнет максимума активности метеорный поток Дракониды, ожидается от 5 до 15 «падающих» звезд в час.
Кроме того, 19 октября на вечернем небе произойдет сближение Меркурия и Марса.
Как рассказал руководитель обсерватории Университета Решетнёва Сергей Веселков, главными событиями месяца станет пролет трех комет:
«В октябре при благоприятных условиях и вдали от городской засветки красноярцы получат уникальную возможность наблюдать три кометы. Комета C/2025 R2 (SWAN) обладает потенциалом для наблюдения невооруженным глазом, пройдет она на расстоянии 0.27 а.е. от Земли. Период видимости: вечер, середина месяца, юго-западная часть неба; в Красноярске лучше наблюдать ее вечером в середине октября на юго-западе невысоко над горизонтом. Интересная деталь: в начале октября Земля может пройти через облако частиц, оставленных этой кометой, и, если прогноз подтвердится, нас ждет дополнительный метеорный поток. Комета C/2025 A6 (Lemmon) также может достичь яркости, видимой без оптики; период наблюдений: вечер, середина месяца, западная часть неба. Комета C/2025 K1 (ATLAS) будет доступна для наблюдений в бинокль утром на восточной части неба».
Еще в октябре на небе будут видны некоторые планеты: ночью — Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, утром — Венера.
«Готовьте бинокли и отключайте городскую засветку — нас ждет зрелище, — рассказал Сергей Веселков. — Для наилучших наблюдений метеорных потоков и комет рекомендую выбираться за пределы города, где небо темнее».