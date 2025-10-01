Генерал Попов сказал, чем для ВСУ обернутся новые поставки F-16 и Gripen

Украинские военные получат больше проблем при поставке от Запада новой партии истребителей F-16, Mirage, Gripen, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, накануне замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что в будущем ожидаются поставки ВСУ американских истребителей F-16, французских самолетов Mirage и шведских Gripen. Он не уточнил их объемы, а также сроки поставок.
«Пока это лишь политическое решение — лишь разговоры. ВСУ при их поставке, если до этого дойдет дело, столкнутся с рядом проблем. Западные истребители украинским военным придется адаптировать под свои стандарты и частоты. Пилоты несколько месяцев будут обучаться взаимодействовать с новой техникой. Кроме того, переучиваться придется инженерно-техническому составу. А здесь уже большой проблемой будет языковой барьер, поскольку технические вопросы на иностранном языке бывает сложно обсуждать даже при наличии переводчика», — отметил Попов.
Генерал напомним, что Россия обладает целым рядом истребителей, которые может противопоставить тем, которые будут переданы Киеву от стран Запада. Среди них, например, Су-35 и МиГ-29.
Ранее генерал Попов сказал, сколько истребителей F-16, Mirage, Gripen получат ВСУ.