Генерал Попов сказал, чем для ВСУ обернутся новые поставки F-16 и Gripen

«Пока это лишь политическое решение — лишь разговоры. ВСУ при их поставке, если до этого дойдет дело, столкнутся с рядом проблем. Западные истребители украинским военным придется адаптировать под свои стандарты и частоты. Пилоты несколько месяцев будут обучаться взаимодействовать с новой техникой. Кроме того, переучиваться придется инженерно-техническому составу. А здесь уже большой проблемой будет языковой барьер, поскольку технические вопросы на иностранном языке бывает сложно обсуждать даже при наличии переводчика», — отметил Попов.