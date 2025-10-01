Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Попов сказал, чем для ВСУ обернутся новые поставки F-16 и Gripen

Попов отметил, что в лучшем случае ВСУ смогут использовать новые истребители в рамках СВО лишь весной 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные получат больше проблем при поставке от Запада новой партии истребителей F-16, Mirage, Gripen, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Напомним, накануне замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что в будущем ожидаются поставки ВСУ американских истребителей F-16, французских самолетов Mirage и шведских Gripen. Он не уточнил их объемы, а также сроки поставок.

«Пока это лишь политическое решение — лишь разговоры. ВСУ при их поставке, если до этого дойдет дело, столкнутся с рядом проблем. Западные истребители украинским военным придется адаптировать под свои стандарты и частоты. Пилоты несколько месяцев будут обучаться взаимодействовать с новой техникой. Кроме того, переучиваться придется инженерно-техническому составу. А здесь уже большой проблемой будет языковой барьер, поскольку технические вопросы на иностранном языке бывает сложно обсуждать даже при наличии переводчика», — отметил Попов.

Генерал напомним, что Россия обладает целым рядом истребителей, которые может противопоставить тем, которые будут переданы Киеву от стран Запада. Среди них, например, Су-35 и МиГ-29.

Ранее генерал Попов сказал, сколько истребителей F-16, Mirage, Gripen получат ВСУ.