Что изменится в Казахстане с 1 октября 2025 года

Все, кто не оплатил его в срок, со 2 октября попадут в список должников. В случае, если сумма задолженности превысит один месячный расчетный показатель (МРП), по истечении 30 рабочих дней с момента вручения уведомления выносится приказ о принудительном взыскании, который в течение пяти рабочих дней передается частным судебным исполнителям. Также могут быть арестованы ваши счета, ограничен выезд за границу.