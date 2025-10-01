Ричмонд
Что изменится в Казахстане с 1 октября 2025 года

АЛМАТЫ, 1 окт — Sputnik. Повышение тарифов на электроэнергию, обеспечение аграриев необходимыми ресурсами, необходимость оплаты налога на имущество. На что еще необходимо обратить внимание казахстанцам в наступившем октябре, выяснил Sputnik Казахстан.

Налог на имущество

1 октября истекает срок уплаты налога на имущество для физических лиц. Он исчисляется на основании сведений о стоимости объектов налогообложения, определенной Государственной корпорацией «Правительство для граждан», и фактического срока владения ими на праве собственности.

Все, кто не оплатил его в срок, со 2 октября попадут в список должников. В случае, если сумма задолженности превысит один месячный расчетный показатель (МРП), по истечении 30 рабочих дней с момента вручения уведомления выносится приказ о принудительном взыскании, который в течение пяти рабочих дней передается частным судебным исполнителям. Также могут быть арестованы ваши счета, ограничен выезд за границу.

Оплатить налог можно через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня, на портале «Электронного правительства» eGov.kz, а также через банкоматы и платежные терминалы.

Также уточняется, что в Казахстане земельный налог и налог на недвижимость не распространяется на следующие категории физических лиц:

  • герои Советского Союза;
  • герои Социалистического Труда;
  • люди, которые удостоены государственных званий и наград;
  • ветераны ВОВ.

От платежей также освобождаются дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей, а также многодетные матери, имеющие звание «Мать-героиня».

Кому положены выплаты в октябре

В ряде регионов Казахстана в прежние годы проводились выплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Единовременная помощь в размере от 2 до 10 МРП составляла от 6 900 до 34 500 тенге. Средства получали пожилые люди в Астане, в Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областях, областях Жетысу и Улытау.

Выплаты получали пенсионеры, которые ранее не получили средства по иным основаниям: участники боевых действий на территории других государств и приравненные к ним, лица с инвалидностью, многодетные и другие категории.

В 2025 году единовременную социальную помощь ко Дню пожилого человека получат:

  • пенсионеры, достигшие пенсионного возраста, получающие минимальный размер пенсии — 2 МРП (7 864 тенге);
  • пенсионеры от 80 лет и старше, получающие минимальный размер пенсии — 3 МРП (11 796 тенге).

Также в этом году предполагаются выплаты ко Дню Республики, который отмечается 25 октября.

На сайте государственных услуг egov.kz указано, что единовременную социальную помощь на День Республики получат:

  • дети с инвалидностью до 18 лет — 5 МРП (19 660 тенге);
  • лица с инвалидностью первой и второй группы — 5 МРП (19 660 тенге);
  • лица с инвалидностью первой и второй группы, достигшие пенсионного возраста — 5 МРП (в сумме 19 660 тенге).

Рост тарифов на электричество

С 1 октября 2025 года в Алматы и Алматинской области планируется повышение тарифов на электроэнергию, сообщили в «Алатау Жарық Компаниясы».

В настоящее время в регионе действует базовый тариф в размере 35.67 тг/кВт·ч. Повышение планируется до 38.01 тг/кВт·ч. (предельная цена — Sputnik). Таким образом рост составит 6,6%. Стоит напомнить, что в июле текущего года тариф на электричество в регионе уже поднимали на 15%.

В «Энергосбыте» повышение объясняют увеличением тарифа на передачу электроэнергии по сетям регионального уровня с 12.3 до 14.3 тг/кВт·ч., ростом на 48% тарифа на передачу электроэнергии по сетям нацкомпании «Қазақстан темiр жолы», а также введением с октября этого года компенсирующего тарифа 13.99 тг/кВт·ч.

Использование Wi-Fi в общественных местах

С 4 октября 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила подключения к Wi-Fi в общественных местах. Теперь доступ к интернету будет возможен только после авторизации одним из двух способов.

Первый это одноразовый пароль через SMS — пользователь вводит номер телефона в специальной форме и получает пароль для входа в сеть. Второй — электронная цифровая подпись (ЭЦП) — авторизация осуществляется через портал eGov, используя личную цифровую подпись.

Изменения закреплены приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 17 сентября 2025 года. Новые правила направлены на повышение безопасности интернет-соединений в общественных местах, защиту пользователей и соблюдение требований законодательства.

Новая программа для аграриев

С 1 октября 2025 года в Казахстане стартует прием заявок на участие в программе «Кең дала-2».

Как сообщили в Минсельхозе, решение о раннем запуске обусловлено поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который акцентировал внимание на необходимости своевременной подготовки к весенне-полевым работам и обеспечении аграриев всеми необходимыми ресурсами.

По данным МСХ РК, раннее финансирование дает сельхозпроизводителям возможность подготовиться к новому сезону без аврального дефицита ресурсов и своевременно приобрести горюче-смазочные материалы по выгодным ценам, удобрения, провести ремонт техники и сформировать запас семян.

Финансирование реализуется через сеть филиалов Аграрной кредитной корпорации и финансовых институтов-партнеров по всей стране.

В 2025 году на программу «Кең дала» предусмотрено 700 миллиардов тенге, из которых более 500 к настоящему моменту уже освоено.

Туристам на заметку: Египет меняет правила пребывания

С 1 октября казахстанцы младше 21 года не могут находиться без сопровождения родителей или ближайших родственников в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх.

В случае, если поездка проходит с бабушкой или, например, сестрой, необходимо нотариальная доверенность. Также путешественник младше 21 года обязан иметь при себе и свидетельство о рождении, и паспорт.

Праздники и выходные октября

25 октября Казахстан отпразднует День Республики. С учетом того, что дата выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник, 27 октября. Таким образом, казахстанцев ждет длинный уикенд с 25 по 27 октября. В День Республики по всей стране ожидается проведение множества культурно-массовых мероприятий.

Кроме того, в октябре казахстанцы отпразднуют:

  • День работников высшего образования — 1 октября;
  • День учителя — 5 октября.