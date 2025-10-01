Что изменится в Казахстане с 1 октября 2025 года

Налог на имущество
1 октября истекает срок уплаты налога на имущество для физических лиц. Он исчисляется на основании сведений о стоимости объектов налогообложения, определенной Государственной корпорацией «Правительство для граждан», и фактического срока владения ими на праве собственности.
Все, кто не оплатил его в срок, со 2 октября попадут в список должников. В случае, если сумма задолженности превысит один месячный расчетный показатель (МРП), по истечении 30 рабочих дней с момента вручения уведомления выносится приказ о принудительном взыскании, который в течение пяти рабочих дней передается частным судебным исполнителям. Также могут быть арестованы ваши счета, ограничен выезд за границу.
Оплатить налог можно через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня, на портале «Электронного правительства» eGov.kz, а также через банкоматы и платежные терминалы.
Также уточняется, что в Казахстане земельный налог и налог на недвижимость не распространяется на следующие категории физических лиц:
- герои Советского Союза;
- герои Социалистического Труда;
- люди, которые удостоены государственных званий и наград;
- ветераны ВОВ.
От платежей также освобождаются дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей, а также многодетные матери, имеющие звание «Мать-героиня».
Кому положены выплаты в октябре
В ряде регионов Казахстана в прежние годы проводились выплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Единовременная помощь в размере от 2 до 10 МРП составляла от 6 900 до 34 500 тенге. Средства получали пожилые люди в Астане, в Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областях, областях Жетысу и Улытау.
Выплаты получали пенсионеры, которые ранее не получили средства по иным основаниям: участники боевых действий на территории других государств и приравненные к ним, лица с инвалидностью, многодетные и другие категории.
В 2025 году единовременную социальную помощь ко Дню пожилого человека получат:
- пенсионеры, достигшие пенсионного возраста, получающие минимальный размер пенсии — 2 МРП (7 864 тенге);
- пенсионеры от 80 лет и старше, получающие минимальный размер пенсии — 3 МРП (11 796 тенге).
Также в этом году предполагаются выплаты ко Дню Республики, который отмечается 25 октября.
На сайте государственных услуг egov.kz указано, что единовременную социальную помощь на День Республики получат:
- дети с инвалидностью до 18 лет — 5 МРП (19 660 тенге);
- лица с инвалидностью первой и второй группы — 5 МРП (19 660 тенге);
- лица с инвалидностью первой и второй группы, достигшие пенсионного возраста — 5 МРП (в сумме 19 660 тенге).
Рост тарифов на электричество
С 1 октября 2025 года в Алматы и Алматинской области планируется повышение тарифов на электроэнергию, сообщили в «Алатау Жарық Компаниясы».
В настоящее время в регионе действует базовый тариф в размере 35.67 тг/кВт·ч. Повышение планируется до 38.01 тг/кВт·ч. (предельная цена — Sputnik). Таким образом рост составит 6,6%. Стоит напомнить, что в июле текущего года тариф на электричество в регионе уже поднимали на 15%.
В «Энергосбыте» повышение объясняют увеличением тарифа на передачу электроэнергии по сетям регионального уровня с 12.3 до 14.3 тг/кВт·ч., ростом на 48% тарифа на передачу электроэнергии по сетям нацкомпании «Қазақстан темiр жолы», а также введением с октября этого года компенсирующего тарифа 13.99 тг/кВт·ч.
Использование Wi-Fi в общественных местах
С 4 октября 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила подключения к Wi-Fi в общественных местах. Теперь доступ к интернету будет возможен только после авторизации одним из двух способов.
Первый это одноразовый пароль через SMS — пользователь вводит номер телефона в специальной форме и получает пароль для входа в сеть. Второй — электронная цифровая подпись (ЭЦП) — авторизация осуществляется через портал eGov, используя личную цифровую подпись.
Изменения закреплены приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 17 сентября 2025 года. Новые правила направлены на повышение безопасности интернет-соединений в общественных местах, защиту пользователей и соблюдение требований законодательства.
Новая программа для аграриев
С 1 октября 2025 года в Казахстане стартует прием заявок на участие в программе «Кең дала-2».
Как сообщили в Минсельхозе, решение о раннем запуске обусловлено поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который акцентировал внимание на необходимости своевременной подготовки к весенне-полевым работам и обеспечении аграриев всеми необходимыми ресурсами.
По данным МСХ РК, раннее финансирование дает сельхозпроизводителям возможность подготовиться к новому сезону без аврального дефицита ресурсов и своевременно приобрести горюче-смазочные материалы по выгодным ценам, удобрения, провести ремонт техники и сформировать запас семян.
Финансирование реализуется через сеть филиалов Аграрной кредитной корпорации и финансовых институтов-партнеров по всей стране.
В 2025 году на программу «Кең дала» предусмотрено 700 миллиардов тенге, из которых более 500 к настоящему моменту уже освоено.
Туристам на заметку: Египет меняет правила пребывания
С 1 октября казахстанцы младше 21 года не могут находиться без сопровождения родителей или ближайших родственников в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх.
В случае, если поездка проходит с бабушкой или, например, сестрой, необходимо нотариальная доверенность. Также путешественник младше 21 года обязан иметь при себе и свидетельство о рождении, и паспорт.
Праздники и выходные октября
25 октября Казахстан отпразднует День Республики. С учетом того, что дата выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник, 27 октября. Таким образом, казахстанцев ждет длинный уикенд с 25 по 27 октября. В День Республики по всей стране ожидается проведение множества культурно-массовых мероприятий.
Кроме того, в октябре казахстанцы отпразднуют:
- День работников высшего образования — 1 октября;
- День учителя — 5 октября.